Перевод осн-ных страниц сайта, интерфейса на Eng

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок208 просмотров

Сайт по аренде квартир в разных городах России, необходимо перевести основные страницы (о компании, услуги, faq), интерфейс, свойства.

Требуется человек с опытом. Просьба при подаче заявки давать ссылки на портфолио, описать свой опыт.

11 лет назад
chaif
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Качеством перевода остался доволен
Александр - очень хороший, профессиональный и понимающий заказчик, побольше бы таких!) Сотрудничеством довольна, и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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