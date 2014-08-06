Копирайтер с идеальным знанием болгарского

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Требуется копирайтер с идеальным знанием болгарского (носитель языка) на постоянную удаленную работу.

Оплата WM, рубли. Если проживаете на территории Болгарии, возможна оплата в Левах.

11 лет назад
qiwit
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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