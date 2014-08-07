Перевод буклета

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Завершен5 заявок268 просмотров

Сделать перевод буклета на английский. Текст во вложении. Срок завтра.

11 лет назад
smeshkodv
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Ирине большое спасибо за проделанную работу. Быстро вникла в тематику и предложила оптимальный перевод. Работа была выполнена чуть раньше срока. Рекомендую как ответственного исполнителя
Четко сформулированное ТЗ, оперативное решение возникающих вопросов, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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