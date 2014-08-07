Требуются переводчики для выполнения заказов по переводу этикеток с русского на латышский, литовский, эстонский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы ...
Перевод буклета
Сделать перевод буклета на английский. Текст во вложении. Срок завтра.
Выбранный исполнитель
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