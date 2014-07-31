Художественный перевод с финского

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Нужен художественный перевод с финского (4200 зсп). Срок три дня. Просьба перевести тестовый отрывок.

11 лет назад
avk2
60 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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