Требуются переводчики для выполнения заказов по переводу этикеток с русского на латышский, литовский, эстонский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы ...
Художественный перевод с финского
Нужен художественный перевод с финского (4200 зсп). Срок три дня. Просьба перевести тестовый отрывок.
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