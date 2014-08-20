Для тех, у кого есть опыт и знания в переводе с русского на испанский язык. Предлагаем две вакансии: 1) переводчик художественной литературы, умеющий адаптировать и локализовать текст для носителей языка. Книга художественная ...
Требуется переводчик с рус. на Японский язык
Для тех, у кого есть опыт и знания в переводе с русского на японский язык.
Предлагаем две вакансии:
1) переводчик художественной литературы, умеющий адаптировать и локализовать текст для носителей языка. Книга художественная (эзотерическое фентези). Объем книги - более 250 000 зн.;
2) переводчик статейное-публицистического жанра для интернет-портала (эзотерического, психологического характера).
Вопросы к вам:
- Стоимость ваших услуг (ваша цена за количество знаков без пробелов по оптовой стоимости)?
- Скорость перевода (зн. в день)?
- Город проживания?
Если по этим критериям вы нам подойдете, будем связываться с вами и предоставим текст для ознакомления и тестового перевода. Все тестовые задания будут проходить фильтр-проверку у носителей языка.
Ждем ваше предложение и надеемся на плодотворное сотрудничество.
С ув., Наталья
координатор проекта
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