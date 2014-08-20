Требуется переводчик с рус. на Японский язык

Для тех, у кого есть опыт и знания в переводе с русского на японский язык.

Предлагаем две вакансии:

1) переводчик художественной литературы, умеющий адаптировать и локализовать текст для носителей языка. Книга художественная (эзотерическое фентези). Объем книги - более 250 000 зн.;

2) переводчик статейное-публицистического жанра для интернет-портала (эзотерического, психологического характера).

Вопросы к вам:

- Стоимость ваших услуг (ваша цена за количество знаков без пробелов по оптовой стоимости)?

- Скорость перевода (зн. в день)?

- Город проживания?

Если по этим критериям вы нам подойдете, будем связываться с вами и предоставим текст для ознакомления и тестового перевода. Все тестовые задания будут проходить фильтр-проверку у носителей языка.

Ждем ваше предложение и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С ув., Наталья

координатор проекта