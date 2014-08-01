Нужно перевести 2 файла на 77 языков через Google Translate (все языки там есть).

Списки кодов и названий языков скину.

Алгоритм такой:

1. Распаковываете архив, там есть папка ru, копируете ее 77 раз и переименовываете в соответствующие коды языков.

2. Открываете в каждой папке файлы data.php и seo.php и переводите через Google Translate русский текст (только то что на русском, сам PHP массив и его ключи не должны пострадать).

В файле seo.php есть вставки ( :city, :cit_nom, :country ), они также не должны пострадать от перевода.

Робота элементарная, но рутинная. После перевода буду выборочно проверять.