Перевод на английский (тезисы доклада по ИТ)

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Закрыт11 заявок240 просмотров

Всего пара страниц, срок - к утру. Текст нужен грамотный и вычитанный. Пишите цену и примеры работ.

11 лет назад
mgunin
Гунин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров