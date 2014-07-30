Требуется перевод всех разделов сайта http://www.webworks.biz/ на НЕМЕЦКИЙ
Онлайн-переводчик с/на португальский (бразильский)
Срочно требуется переводчик. Знание русского и бразильского-португальского в совершенстве. Надо уметь переводить как текст, так и голос. Полный рабочий день, можно работать либо утром, либо вечером - как удобнее. Работа удаленная.
Заявки фрилансеров
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