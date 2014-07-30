Онлайн-переводчик с/на португальский (бразильский)

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки377 просмотров

Срочно требуется переводчик. Знание русского и бразильского-португальского в совершенстве. Надо уметь переводить как текст, так и голос. Полный рабочий день, можно работать либо утром, либо вечером - как удобнее. Работа удаленная.

11 лет назад
sergey_vasilyev
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров