Требуются услуги технического перевода

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Закрыт11 заявок197 просмотров

Требуется перевод товарных позиций с английского технического. Важно частичное понимание тематики.

Пример текста:

WHAT'S IN THE BOX

-> DSLR Shoulder Rig FC-102

-> Camera Cage

-> Filmcity MB-600 Matte box

-> Free Wire Organizer Clamps

FEATURES

-> Universal baseplate fits most DV, HDV and DSLR cameras.

-> Secure lock ¼" and 3/8" thread.

-> Easy to use-simple set up.

-> Double control handles made from Hi-impact, sturdy Polamide66.

-> Ergonomic design for comfortable use.

-> Cushioned rubber grip handles.

-> Fatigue free shooting.

-> 15mm rods with 60mm center to center span.

-> Easily accommodates follow focus, matte box, camera cage accessories.

-> Backed by our 100% quality Guarantee.

11 лет назад
i-belov
Иван 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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