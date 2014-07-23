Требуется перевод всех разделов сайта http://www.webworks.biz/ на НЕМЕЦКИЙ
Требуются услуги технического перевода
Требуется перевод товарных позиций с английского технического. Важно частичное понимание тематики.
Пример текста:
WHAT'S IN THE BOX
-> DSLR Shoulder Rig FC-102
-> Camera Cage
-> Filmcity MB-600 Matte box
-> Free Wire Organizer Clamps
FEATURES
-> Universal baseplate fits most DV, HDV and DSLR cameras.
-> Secure lock ¼" and 3/8" thread.
-> Easy to use-simple set up.
-> Double control handles made from Hi-impact, sturdy Polamide66.
-> Ergonomic design for comfortable use.
-> Cushioned rubber grip handles.
-> Fatigue free shooting.
-> 15mm rods with 60mm center to center span.
-> Easily accommodates follow focus, matte box, camera cage accessories.
-> Backed by our 100% quality Guarantee.
Заявки фрилансеров
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