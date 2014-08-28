Требуется профессиональный перевод сайта larus.ru/ с русского на английский язык. Тематика сайта – туризм. Заинтересовавшихся проектом прошу называть время и полную сумму, требующиеся для выполнения работы. ...
Нужно позвонить в Германию, поговорить с поставщ.
Нужно позвонить в Германию, поговорить с поставщиком. По скайпу. Текст предоставлю. Поговорить думаю можно на английском. Хотя немецкий тоже пойдет. Разговор на 2 минуты.
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