Нужно позвонить в Германию, поговорить с поставщ.

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Завершен3 заявки248 просмотров

Нужно позвонить в Германию, поговорить с поставщиком. По скайпу. Текст предоставлю. Поговорить думаю можно на английском. Хотя немецкий тоже пойдет. Разговор на 2 минуты.

11 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Алина сделала все отлично, и даже больше, чем договаривалиь! Рекомендую!
Хороший заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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