Перевод на английский 64 фактов

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Завершен21 заявка292 просмотра

Нужно быстро и качественно сделать перевод 64 фактов с русского на английский язык.

Файл представлен в Excel в 64 строках.

Суммарно 17500 символов без пробелов, 20000 символов с пробелами.

Просьба писать сюда стоимость.

Цены не ломить :), срок 1-2 дня, предпочтение отдам тем, кто укажет лучшее соотношение цены и скорости.

11 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Хорошая работа. Качественно, по делу. При этом очень даже приятная цена. Спасибо
Понравилось работать с Андреем, очень понимающий и пунктуальный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад