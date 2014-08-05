Перевод технической инструкции (англ-рус)

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Завершен15 заявок317 просмотров

Необходим перевод инструкции по эксплуатации на оборудование.

Количество страниц - 17 (фотографии страниц прикреплены, все фотографии вышлю тому, с кем договоримся).

В итоговой работе нужны картинки и расположение аналогичное оригиналу.

Срок - 01 августа.

От вас: цена, срок, занимались ли ранее подобными переводами.

Выберу человека, который предложит вменяемую цифру за перевод (предлагали, например, даже 17 тысяч рублей).

Оплата на яндекс кошелек по факту готовой работы быстро и без задержек.

11 лет назад
olga721
Ольга 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lisicamia
Ольга 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Сработались с Ольгой быстро и легко. Первые 5 страниц перевода были отправлены мне на корректировку, после внесения изменений, остальной текст был выполнен так, что мне ничего не приходилось править. Это огромный плюс! В итоговом документе был хорошо отработан стиль, орфография и пунктуация. Еще один плюс - это спокойное реагирование на комментарии по переводу. "Надо? Сделаю". В общем, рекомендую))
Отличная постановка задачи, чёткое описание пожеланий к переводу. Высокая контактность. Отлично поработали. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lisicamia
Ольга 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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