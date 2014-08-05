Требуется перевод всех разделов сайта http://www.webworks.biz/ на НЕМЕЦКИЙ
Перевод технической инструкции (англ-рус)
Необходим перевод инструкции по эксплуатации на оборудование.
Количество страниц - 17 (фотографии страниц прикреплены, все фотографии вышлю тому, с кем договоримся).
В итоговой работе нужны картинки и расположение аналогичное оригиналу.
Срок - 01 августа.
От вас: цена, срок, занимались ли ранее подобными переводами.
Выберу человека, который предложит вменяемую цифру за перевод (предлагали, например, даже 17 тысяч рублей).
Оплата на яндекс кошелек по факту готовой работы быстро и без задержек.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Срочно требуется переводчик. Знание русского и бразильского-португальского в совершенстве. Надо уметь переводить как текст, так и голос. Полный рабочий день, можно работать либо утром, либо вечером - как удобнее. Работа удаленная.Переводы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести небольшой доклад. Главное чтобы перевод был грамотным. Готов доплатить, если к переводу приложите еще и озвучку текста, чтобы я мог отработать произношение.Завершен11 лет назад
Необходимо перевести прилагаемые xml-файлы с русского на испанский язык. Переводу подлежат только русские слова и выражения (теги, содержащие только цифры переводить не нужно :) ). Переводчику необходимо: иметь общие представления о структуре ...Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всего пара страниц, срок - к утру. Текст нужен грамотный и вычитанный. Пишите цену и примеры работ.Переводы11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется перевод товарных позиций с английского технического. Важно частичное понимание тематики. Пример текста: WHAT'S IN THE BOX -> DSLR Shoulder Rig FC-102 ...Переводы11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно быстро и качественно сделать перевод 64 фактов с русского на английский язык. Файл представлен в Excel в 64 строках. Суммарно 17500 символов без пробелов, 20000 символов с пробелами. Просьба ...Завершен11 лет назад
- $500
Загруженность: 3-4 часа в день Требования к исполнителю: 1. Коммуникативность - Вы должны уметь и любить общаться с людьми 2. Обязательность и пунктуальность. 3. Доступность для связи 4. ...Завершен9 лет назад
Есть текст по теме недвижимость - описание дома/виллы (начало перевода - приложение в файле). Количество символов - 2670 без пробелов (чуть больше страницы текста). Срок - до вечера. От вас: цена. Оплата по факту.Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад