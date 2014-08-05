Перевод технической инструкции (англ-рус)

Сработались с Ольгой быстро и легко. Первые 5 страниц перевода были отправлены мне на корректировку, после внесения изменений, остальной текст был выполнен так, что мне ничего не приходилось править. Это огромный плюс! В итоговом документе был хорошо отработан стиль, орфография и пунктуация. Еще один плюс - это спокойное реагирование на комментарии по переводу. "Надо? Сделаю". В общем, рекомендую))