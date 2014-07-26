Требуется перевод всех разделов сайта http://www.webworks.biz/ на НЕМЕЦКИЙ
Перевод xml файлов для android-приложения
Необходимо перевести прилагаемые xml-файлы с русского на испанский язык.
Переводу подлежат только русские слова и выражения (теги, содержащие только цифры переводить не нужно :) ).
Переводчику необходимо:
иметь общие представления о структуре xml-файла (во избежание ненужного перевода тегов);
ориентироваться в терминологии, применяемой в приложениях (т.е. в программном обеспечении) для корректного перевода отдельных терминов;
иметь опыт перевода мобильных приложений.
Переводы от Google Translate и других роботов - фтопку :)
Качество перевода интересует больше, чем срок исполнения.
Знание других языков (кроме английского) для, возможно, дальнейшего сотрудничества приветствуется. В дальнейшем планируется перевод на итальянский, немецкий и корейский языки.
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