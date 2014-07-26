Перевод xml файлов для android-приложения

Необходимо перевести прилагаемые xml-файлы с русского на испанский язык.

Переводу подлежат только русские слова и выражения (теги, содержащие только цифры переводить не нужно :) ).

Переводчику необходимо:

иметь общие представления о структуре xml-файла (во избежание ненужного перевода тегов);

ориентироваться в терминологии, применяемой в приложениях (т.е. в программном обеспечении) для корректного перевода отдельных терминов;

иметь опыт перевода мобильных приложений.

Переводы от Google Translate и других роботов - фтопку :)

Качество перевода интересует больше, чем срок исполнения.

Знание других языков (кроме английского) для, возможно, дальнейшего сотрудничества приветствуется. В дальнейшем планируется перевод на итальянский, немецкий и корейский языки.