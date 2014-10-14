Перевод рус ---> англ

$250
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Завершен1 заявка124 просмотра

Продолжаем перевод сайта.

11 лет назад
ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Freeya
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$150
30 дней
Очередная партия хорошего перевода. Елена спасибо! Появится возможность - обязательно продолжим работу.
Всегда приятно работать с Владиславом, с удовольствием поработаю над проектом еще!

Заявки фрилансеров

Freeya
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад

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