Перевод на английский (1.5 стр.) - ИТ

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Завершен15 заявок221 просмотр

Необходимо перевести небольшой доклад. Главное чтобы перевод был грамотным. Готов доплатить, если к переводу приложите еще и озвучку текста, чтобы я мог отработать произношение.

11 лет назад
User23
Иван 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Очень понравилось сотрудничество с Ириной. Перевод был выполнен оперативно и качественно. Озвучка выполнена на 5+++: отличное качество и хорошее произношение. Спасибо большое! Буду обязательно обращаться еще. Рекомендую!
Иван четко сформулировал ТЗ, все вопросы решались оперативно, оплата в срок. Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад