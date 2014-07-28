Требуются переводчики датского и норвежского язык

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Обязанности: Перевод корреспонденции

Требования:

- опыт переводческой деятельности от 1 года;

- отличное знание языка;

- высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности;

- умение работать с большим количеством информации.

Условия:

Удаленная работа‚ свободный график;

Оплата:

2 USD за 1000 символов с пробелами.

Если Вас заинтересовало данное предложение‚ мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию в ответ на присланное Вами подробное резюме

11 лет назад
weepings
Майр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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