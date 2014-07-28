Требуется перевод всех разделов сайта http://www.webworks.biz/ на НЕМЕЦКИЙ
Требуются переводчики датского и норвежского язык
Обязанности: Перевод корреспонденции
Требования:
- опыт переводческой деятельности от 1 года;
- отличное знание языка;
- высокий уровень тщательности‚ аккуратности и ответственности;
- умение работать с большим количеством информации.
Условия:
Удаленная работа‚ свободный график;
Оплата:
2 USD за 1000 символов с пробелами.
Если Вас заинтересовало данное предложение‚ мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию в ответ на присланное Вами подробное резюме
Заявки фрилансеров
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