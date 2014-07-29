Требуется перевод всех разделов сайта http://www.webworks.biz/ на НЕМЕЦКИЙ
Нужен переводчик с рус. на португальский язык
Для тех, у кого есть опыт и знания в переводе с русского на португальский языки, мы предлагаем две вакансии:
1) переводчик художественной литературы, умеющий адаптировать и локализовать текст для носителей языка. Книга художественная (эзотерическое фентези). Объем книги — более 250 000 зн.;
2) переводчик статейное-публицистического жанра для интернет-портала (эзотерического, психологического характера).
Наши вопросы к вам:
- Стоимость ваших услуг (ваша цена за количество знаков без пробелов по оптовой стоимости)?
- Скорость перевода (зн. в день)?
- Город проживания?
В приложении - тестовое задание. После его выполнения вы будете допущены к конкурсу.
Просьба перевести оба тестовых теста(если вы хотите себя предложить для художественного перевода), чтобы мы могли точно определить, что вы могли бы переводить – книгу или статьи для портала. Понимая, что это большой объем для тестового задания, мы готовы дать вам возможность выбрать самим количество текста для перевода.
Все тестовые задания будут проходить фильтр-проверку у носителей языка.
Ждем ваше предложение и надеемся на плодотворное сотрудничество.
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