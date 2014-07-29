Требуется переводчик с русского на итальянский

Для тех, у кого есть опыт и знания в переводе с русского на ИТАЛЬЯНСКИЙ язык

Предлагаем две вакансии:

1) переводчик художественной литературы, умеющий адаптировать и локализовать текст для носителей языка. Книга художественная (эзотерическое фентези). Объем книги — более 250 000 зн.;

2) переводчик статейное-публицистического жанра для интернет-портала (эзотерического, психологического характера).

Наши вопросы к вам:

- Стоимость ваших услуг (ваша цена за количество знаков без пробелов по оптовой стоимости)?

- Скорость перевода (зн. в день)?

- Город проживания?

В приложении - тестовое задание. После его выполнения вы будете допущены к конкурсу.

Просьба перевести оба тестовых теста(если вы хотите себя предложить для художественного перевода), чтобы мы могли точно определить, что вы могли бы переводить – книгу или статьи для портала. Понимая, что это большой объем для тестового задания, мы готовы дать вам возможность выбрать самим количество текста для перевода.

Все тестовые задания будут проходить фильтр-проверку у носителей языка.

Ждем ваше предложение и надеемся на плодотворное сотрудничество.