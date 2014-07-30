Текста небольшой >1000 с немного-медицинской темой

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Закрыт1 заявка171 просмотр

Текст представляет инструкцию для ЛОРа (audiologists) по созданию ушных слепков для того, что бы потом можно было сделать из них custom iems.

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11 лет назад
fir1stman
Муравьев 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FromLviv
Орест 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

FromLviv
Орест 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад