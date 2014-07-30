Для тех, у кого есть опыт и знания в переводе с русского на испанский язык. Предлагаем две вакансии: 1) переводчик художественной литературы, умеющий адаптировать и локализовать текст для носителей языка. Книга художественная ...
Текста небольшой >1000 с немного-медицинской темой
Текст представляет инструкцию для ЛОРа (audiologists) по созданию ушных слепков для того, что бы потом можно было сделать из них custom iems.
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