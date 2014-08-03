Перевести инструкцию с англ. на русский язык

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Завершен18 заявок339 просмотров

Перевести инструкцию техническую на английский язык.

11 лет назад
mertix
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Ирина молодец! Справилась с заданием на отлично. Перевела техническую инструкцию для диагностичекого оборудования, которое дяде из Америки прислали. Спасибо ей огромное, всем советую.
Интересное сложное задание. Очень понравилось. Четкое ТЗ, быстрое решение вопросов, своевременная оплата. Была рада сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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