Переводчик с/на таджикский язык

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Требуется переводчик для выполнения заказа по переводу этикеток с русского на таджикский язык.

Заказы небольшие по объему, но регулярные.

Чтобы обсудить более подробно заказ и способы оплаты пишите.

Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете.

11 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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