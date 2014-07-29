Нужно перевести 2 файла на 77 языков через Google Translate (все языки там есть). Списки кодов и названий языков скину. Алгоритм такой: 1. Распаковываете архив, там есть папка ru, ...
Переводчик с/на таджикский язык
Требуется переводчик для выполнения заказа по переводу этикеток с русского на таджикский язык.
Заказы небольшие по объему, но регулярные.
Чтобы обсудить более подробно заказ и способы оплаты пишите.
Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете.
Заявки фрилансеров
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