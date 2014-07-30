Расшифровка видео на английском и перевод на рус.

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Закрыт12 заявок178 просмотров

Добрый день,

нам требуется расшифровать и перевести с английского на русский (расшифровку сразу можно делать на русском) 5 видео по 2,5 минут каждое.

В заявке указывайте сразу сроки и стоимость.

Спасибо

11 лет назад
olimpspb
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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