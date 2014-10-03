Перевод барного меню на 2 языка.

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Завершен16 заявок394 просмотра

Есть меню А3 формата. Стандартный набор блюд. Нужно перевести на английский и немецкий языки. За дополнительной информацией в личку.

11 лет назад
larrygrant2
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$5
3 дня
В сроки уложились! Работать понравилось
Четко поставлена задача, оперативное решение вопросов, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад