larrygrant2

Антон larrygrant2

 
44 годаРоссия/Одинцово
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Vantiets
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Modx. Не приходят заказы с корзины
Отличный заказчик, рекомендую!
Все отлично! Исполнителя рекомендую
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$42
10 баллов
4 года назад
Нарисовать логотип медицинской организации
Отличный заказчик, с которым приятно работать! С удовольствием еще поработаю над новыми проектами!
Отличное качество исполнения за вменяемые деньги! Утром заказал? вечером принял после доработок готовый вариант лого + визитка) Спасибо! рекомендую
Ответный отзыв
hopewhole
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Составить исковое заявление по ДТП
Спокойно и четко поработали с заказчиком, оплата мгновенная, очень положительные впечатления о сотрудничестве! Рекомендую фрилансерам!
Крутейший исполнитель! Обращайтесь если хотите сэкономить время и деньги.
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать 3 баннера для сайта
Не без нюансов, но в целом все норм.
не договорились
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта детского сада
Сотрудничеством полностью доволен! Предоплата, постоплата, понятное ТЗ, хорошая обратная связь. Мои рекомендации Антону!
Реально хороший исполнитель! Полностью оправдывает запрашиваемый бюджет)
Ответный отзыв