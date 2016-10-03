larrygrant2

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Антон larrygrant2larrygrant2
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Ищем специалиста который разработает нам функциональную планировку квартиры 47кв.м. В дальнейшем возможно дизайн проект. Размеры и схемы будут во вторник. Просьба указать отдельно цену за планировку и за дизайн проект в целомИнтерьеры и Экстерьеры33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Милена! Хотим тейбл тент для ресторана с акцией по самбуке 2+1. Возьметесь?Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать тейбл тент. Акция по самбуке 4х вкусов. 2+1. В акции участвуют вкусы: малина, банан, абсент, кофе. Формат а5. Кроме того, есть старый тейбл тент на котором нарисованы зимние коктейли. Потеряли исходник и не ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый сайт http://cnt.dreamit.ru/ - он мой. Срисовали с него дизайн с изменением для другой компании в другом сегменте. Дизайн этот есть в PSD. Мне нужно сверстать его, запрограммить и привязать к modX. Добавили блок новостей. Убрали ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://cnt.dreamit.ru/. Он мой. На его основе нарисовали дизайн для другой компании. То есть использовали как шаблон - дублируется расположение кнопок, блоков, за исключением добавления блока новостей и отключения не совсем нужных разделов. В целом всё ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно поменять цветовую гамму на сайте и перерисовать плашки. структура остается прежней. сайт: http://cnt.dreamit.ru/. Что нужно: [url=http://spectehnika-asdm.ru/]http://spectehnika-asdm.ru[/url] пример как реализовано ранее http://www.artsmile.by/ Итог: главная и 2-3 внутряка в psd/ Структура, расположение кнопок, разделы - ничего не меняется, за исключением удаления пары ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется адаптировать сайт к мобильным устройствам. Сайт на модХ.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
В стоматологии требуется совершить интеграцию прайса стоматологии, прописанного в программе Инфодент (Выгрузка в xls) в сайт написанный на битриксе. Пакет "Старт". Опыт обязателен.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется обновить сайт shanovniy.ru. Конкретнее 1. Ремонт обратной связи 2. Ремонт онлайн заказа 3. При заказе в корзине остается заказ. Нужно чтоб исчезал. 4. Вставить яндекс карты в контакты + рядом фото входа 5. В фотогалерее убрать даты создания альбомов 6. Изменить шапку – просто по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пицца на сайте добавляется в корзину, нужно чтоб можно было добавлять допингридиенты, такие как сыр, пепперони, грибы итд. Аналоги: http://www.delivery-club.ru/srv/elGrande/#Krymskij_val/ и https://www.pizzahut.ru/ru/product/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8/1722Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика сайта - игровые консоли. Нужно 3 хороших продающих баннера.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется нарисовать 10 иконок для сайта. Использоваться будет размер 50X50px Все в цветах и стиле логотипа http://triada.stan-ly.ru/Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется срочная корректировка двух полос буклета в Ai. Конкретнее в личке, но в целом перемещение фотографий, текста, смена контактов итд... Буквально в течение 2х-3х часов.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем копирайтера. Важно понимание автомобильной тематики и грамотный слог. Для начала нужно 9 текстов под продвижение по услугам автосервиса по 1500-2000 знаков.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт9 лет назад