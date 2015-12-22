ТЗ цвета: черный, серый, белый, желтого немного тематика: Сайт будет продавать услуги: полировка, тонировка, охранные системы, тюнинг автомобилей, автосервис Что должно присутствовать? полированный автомобиль тонировка девушка на 10 из ...
Нарисовать 3 баннера для сайта
Тематика сайта - игровые консоли. Нужно 3 хороших продающих баннера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Проект - интернет-магазин детской одежды, элементы брендбука есть. ТЗ подробно обговорим лично.Баннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужно нарисовать 4 анимированных баннера 300х250px, используя графику присутствующую на лендингах. Есть 2 готовых баннера, только других размеров, можно их переделать и добавить анимацию, это упростит работу. Анимированным нужно будет сделать только текст, хотя можно ...Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно обновить баннер. Стилизовать его под сайт. Ссылка на текущий баннер: https://www.dropbox.com/s/ppb5tiszu2dvl6y/bezopasnost-detey-s-oknom.jpg?dl=0Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно нарисовать 4 баннера Наш сайт razgulaj.ru/ что нужно: 1. Пицца разгуляй, картинку с телефона отправлю, только ее наверное переделать надо будет под формат 2. ...Баннеры15 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Доработать баннер из приложения (водосток 1). Текст в левой части заменить: "Водосток весь май в подарок получай!" Выделить красным "Водосток", "в подарок" 2. Доработать имеющийся макет (водосток 2): - Изменить размер под ...Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Детальное описание в приложенном файле. Второй файл - это "коллажи" для иллюстрации идеи. По срокам - хотелось бы получить картинку за 1-2 дня. По ценам - предлагайтеБаннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать серию баннеров 125х125 и 150х150 и 165х130 и 200х200 и 250х250 и 200х300 и 300х250, 240x400 на основе готового баннера. (есть файл psd). Каждый баннер должен иметь вшитую ссылку на сайт. Формат swf. ...Баннеры15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать 2 gif-баннера по 3 кадра в каждом баннере. Присылайте, пожалуйста, вместе с откликами портфолио выполненных баннеров. Более подробная информация будет предоставлена исполнителю. Бюджет: 1 000 руб на 1 баннер (общий ...Баннеры20 заявокЗакрыт10 лет назад