Нарисовать 3 баннера для сайта

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Завершен19 заявок247 просмотров

Тематика сайта - игровые консоли. Нужно 3 хороших продающих баннера.

10 лет назад
larrygrant2
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад
$16
1 день
не договорились
Не без нюансов, но в целом все норм.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад

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