Нужно нарисовать 4 баннера

Наш сайт razgulaj.ru/

что нужно:

1. Пицца разгуляй, картинку с телефона отправлю, только ее наверное переделать надо будет под формат

2. Бизнес-ланч, 200 рублей, с 13-00 до 17-00, добавить лого на картинку

3. Свежая выпечка по предзакаказу, добавить лого на картинку

4. Доставка Бизнес-ланча в офис. каку нибудь ькартинку офисную наверное и лого соответсвенно

Я хотел бы, чтобы лого было везде в правом углу, кроме баннера с пиццей

картинку следующим писсьмом с пиццей отправлю

можно готовые баннера переделать.

бюджет 500-600р за все 4