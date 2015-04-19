1. Доработать баннер из приложения (водосток 1). Текст в левой части заменить: "Водосток весь май в подарок получай!" Выделить красным "Водосток", "в подарок" 2. Доработать имеющийся макет (водосток 2): - Изменить размер под ...
Нужно нарисовать 4 баннера
Нужно нарисовать 4 баннера
Наш сайт razgulaj.ru/
что нужно:
1. Пицца разгуляй, картинку с телефона отправлю, только ее наверное переделать надо будет под формат
2. Бизнес-ланч, 200 рублей, с 13-00 до 17-00, добавить лого на картинку
3. Свежая выпечка по предзакаказу, добавить лого на картинку
4. Доставка Бизнес-ланча в офис. каку нибудь ькартинку офисную наверное и лого соответсвенно
Я хотел бы, чтобы лого было везде в правом углу, кроме баннера с пиццей
картинку следующим писсьмом с пиццей отправлю
можно готовые баннера переделать.
бюджет 500-600р за все 4
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