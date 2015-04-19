Нужно нарисовать 4 баннера

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Нужно нарисовать 4 баннера

Наш сайт razgulaj.ru/

что нужно:

1. Пицца разгуляй, картинку с телефона отправлю, только ее наверное переделать надо будет под формат

2. Бизнес-ланч, 200 рублей, с 13-00 до 17-00, добавить лого на картинку

3. Свежая выпечка по предзакаказу, добавить лого на картинку

4. Доставка Бизнес-ланча в офис. каку нибудь ькартинку офисную наверное и лого соответсвенно

Я хотел бы, чтобы лого было везде в правом углу, кроме баннера с пиццей

картинку следующим писсьмом с пиццей отправлю

можно готовые баннера переделать.

бюджет 500-600р за все 4

10 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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