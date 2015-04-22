на сайте "автобазар64.ру" 1. БАНЕР: вместо крашен\некрашен - «Приём на комиссию» «Авторынок на Соколовой горе» "продажей вашего авто займуться профессианалы 15 лет стажа", "сообщаем о продаже вашего авто всем "перекупам" Саратова", ...
Баннер интернет магазина дисков
Разработать динамический баннер по продаже тормозных дисков,колодок
Гиф можно
размеры 234х60 предпочтительнее и 468х60,как опция,если не будет стоить дополнительно
сайт podbordiskov.ru
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