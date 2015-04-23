Доброго времени суток! Необходимо нарисовать 5 статических баннеров размером 775х276 для магазина подарков и сувениров. Уровень и качество исполнения баннеров должно быть на уровне, как на сайтах http://www.ulmart.ru/, http://wikimart.ru/ , http://www.enter.ru/ . Тематики баннеров: ...
Флэш баннеры 2 шт
на сайте "автобазар64.ру"
1. БАНЕР: вместо крашен\некрашен - «Приём на комиссию» «Авторынок на Соколовой горе» "продажей вашего авто займуться профессианалы 15 лет стажа", "сообщаем о продаже вашего авто всем "перекупам" Саратова", "продадим ваш авто в кредит (деньги сразу)" "обменяем ваш авто (вам деньги сразу)" «тел.: 8–917–308–83–71» … на автобазар64 вместо «крашен\некрашен»
2. БАНЕР: "Заявка на автокредит" "сразу на 10 банков в Саратове" ... и самое важное в банере - "7% годовых (через механизм частичного досрочного гашения)".... и так же должна кнопочка мигать "Заполнить". и мой тел. 8-917-308-83-71 (тел можно помельче)
Курсивом отмечено, что можно помельче. Эти банеры давай сделаем крупнее, так что бы заполнить логическое пустое пространство, там где они сейчас и находятся.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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