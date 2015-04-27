5 баннеров для главной магазина

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Завершен17 заявок236 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо нарисовать 5 статических баннеров размером 775х276 для магазина подарков и сувениров. Уровень и качество исполнения баннеров должно быть на уровне, как на сайтах http://www.ulmart.ru/, http://wikimart.ru/ , http://www.enter.ru/ . Тематики баннеров: хиты продаж, распродажи, акции и пр. Более детально обсудим с исполнителем.

Исполнитель будет выбираться исходя из портфолио. Если Вы подходите к делу с креативом, чувством юмора и дотошно относитесь к качеству Вашей работы - мы Вас ждем :)

От кандидатов желательно получить приблизительную стоимость и сроки создания 1 баннера.

P.S. Просьба к кандидатам без портфолио, датой регистрации в сервисе менее 1 года и отсутствием отзывов/выполненных работ не беспокоить. Ваши заявки рассматриваться не будут.

10 лет назад
alexbard
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$75
5 дней
Рекомендую Алексея как специалиста высокого уровня. Всё сделано качественно, согласовано быстро, сотрудничеством более чем доволен! Спасибо, успехов!
Было очень приятно работать с Александром. Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, дружелюбный настрой. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад

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