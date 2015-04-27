5 баннеров для главной магазина

Доброго времени суток!

Необходимо нарисовать 5 статических баннеров размером 775х276 для магазина подарков и сувениров. Уровень и качество исполнения баннеров должно быть на уровне, как на сайтах http://www.ulmart.ru/, http://wikimart.ru/ , http://www.enter.ru/ . Тематики баннеров: хиты продаж, распродажи, акции и пр. Более детально обсудим с исполнителем.

Исполнитель будет выбираться исходя из портфолио. Если Вы подходите к делу с креативом, чувством юмора и дотошно относитесь к качеству Вашей работы - мы Вас ждем :)

От кандидатов желательно получить приблизительную стоимость и сроки создания 1 баннера.

P.S. Просьба к кандидатам без портфолио, датой регистрации в сервисе менее 1 года и отсутствием отзывов/выполненных работ не беспокоить. Ваши заявки рассматриваться не будут.