5 рекламных баннеров на сайт

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Завершен19 заявок180 просмотров

Нужно переработать (изготовить заново) 5 рекламных баннеров в карусели на главной странице.

Нужен специалист с похожим на наше виденье темы сайта shop-deko.ru для предоставления регулярной работы по изготовлению баннеров, иконок, логотипов, желательно с навыками обработки ВИДЕО, фото.

Приветствуется навык написания "продающих" текстов для баннеров.

Присылайте Ваши портфолио - выберем того кто ближе по стилю.

Цены предлагайте разумные - мы в рынке)

10 лет назад
shop-deko
Иван 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад
$25
1 день
Работа сделана качественно и в срок.
Отличный заказчик. Сотрудничество продолжаем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад

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