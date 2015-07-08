5 рекламных баннеров на сайт

Нужно переработать (изготовить заново) 5 рекламных баннеров в карусели на главной странице.

Нужен специалист с похожим на наше виденье темы сайта shop-deko.ru для предоставления регулярной работы по изготовлению баннеров, иконок, логотипов, желательно с навыками обработки ВИДЕО, фото.

Приветствуется навык написания "продающих" текстов для баннеров.

Присылайте Ваши портфолио - выберем того кто ближе по стилю.

Цены предлагайте разумные - мы в рынке)