Нужен баннер для сайта, Размеры 680х313. Подробности в ЛС.
5 рекламных баннеров на сайт
Нужно переработать (изготовить заново) 5 рекламных баннеров в карусели на главной странице.
Нужен специалист с похожим на наше виденье темы сайта shop-deko.ru для предоставления регулярной работы по изготовлению баннеров, иконок, логотипов, желательно с навыками обработки ВИДЕО, фото.
Приветствуется навык написания "продающих" текстов для баннеров.
Присылайте Ваши портфолио - выберем того кто ближе по стилю.
Цены предлагайте разумные - мы в рынке)
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