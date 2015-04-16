Нарисовать маленький рекламный баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок158 просмотров

Размеры банера

Right banner (size 234x60)

http://scan4you.net/ примеру как тут

10 лет назад
coronadva2
Баваров 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$20
3 дня
Рекомендую Анну как ответственного работника в своей теме. Удачи! Спасибо!
Спасибо Игорю за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Понятно сформулировал задание, мгновенно все оплатил. Буду рада сотрудничеству по другим проектам! Рекомендую Игоря к работе как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
ТОП-5
Баннеры

  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннер и подобрать цветовую гамму

    $25

    У нас есть макет страницы продукта в магазине. Каждый продукт предполагает индивидуальное оформление. Требуется на базе нашего существующего макета сделать оформление страницы продукта, т.е.: - Нарисовать баннер в шапку - Подобрать ...

    Баннеры47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать баннер.

    $7

    Доброго времени суток! Необходимо сделать баннер по типу такого как приложен к проекту. Размеры те же. Надписи те же. Только вверху не от 10$, а от 9$... внизу название сайта Essay4you.net. И ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флэш баннеры

    Необходимо разработать 5 флэш баннеров для рекламной кампании. Каждый баннер нужно адаптировать под 12 размеров. Баннеры разрабатываются под стиль готовой рекламной кампании. Более подробные требования в личку. Максимальный срок - 7 дней.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформить группу Вконтакте

    https://vk.com/event91804071 Образец для оформления - https://vk.com/moya_dieta_smr Обязательно пишите срок и цену, указывайте ссылку на портфолио

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флеш баннер для сайта знакомств

    $50

    Здравствуйте! необходимо создать баннер для сайта знакомств. ТЗ в приложении, если остаются вопросы, обращайтесь в ЛС. Жду предложений по срокам и цене (сразу указывайте цену в рублях).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для группы в ВК

    $10

    По размеру и структуре вот такой баннер: http://cs405421.vk.me/g34832641/a_21621512.jpg Только не про кино, а про игры. И чтобы желательно был кусочек который можно поймать для миниатюры. Коллеги, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • GIF Баннер для онлайн магазина 468*60

    Нужен качественный GIF баннер для онлайн магазина аккаунтов соц сетей размер 468*60. Баннер должен быть сочный (должен выделяться), и кликабельный. Идеально, если будет какая-то не стандартная идея баннера (а не просто, значки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннера оплаты.

    Необходимо создать баннер который будет стимулировать клиента оплатить покупку с помощью пластиковой карты. что то типа хочешь 5% скидки оплати прямо сейчас с помощью пластиковой карты. + акция ipad ))) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад