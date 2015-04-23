Флэш баннеры

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Завершен15 заявок289 просмотров

Необходимо разработать 5 флэш баннеров для рекламной кампании. Каждый баннер нужно адаптировать под 12 размеров. Баннеры разрабатываются под стиль готовой рекламной кампании.

Более подробные требования в личку. Максимальный срок - 7 дней.

10 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$170
5 дней
Отличная работа. Баннеры были сделаны быстро и на высоком уровне!
Отлично поработали с Олегом! Предоставил четкое задание и необходимые материалы для работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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