Нарисовать баннер с акцией для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка367 просмотров

Нужно нарисовать баннер для сайта http://myswimwear.ru/ баннер с информацией такой же как тут http://prntscr.com/6scf9a

Но он должен быть тематический под данный сайт

бюджет 300руб

10 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
всё супер
Мои рекомендации! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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