Сделать 4 баннера

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Закрыт7 заявок257 просмотров

- срочно!

Нужно сделать 4 баннера для сайта казино casinohan.com.

Цены ваши. Сделать нужно сегодня!!

1. Подарок "Зомби-вечеринка", 210*210

На баннере должны быть какие-то мотивы из игрового слота Zombirthday (Зомбименины).

Подпись под нижнему краю: Крутите 10 фриспинов в Zombirthday!

2. Подарок "Дикая Охота", 210*210

На баннере должны быть какие-то мотивы из игры Wild Hunter (Дикий Охотник).

Подпись под нижнему краю: Накрутите бесплатно на миллион в Охотнике!

3. Баннер чемпионата "Дары Хана" - 312*125

На баннере - настоящий азиатский хан в полном антураже и рядом с ним (либо у него в руках) - много золота (это может быть сундук с золотом, золотые монеты в руках и так далее).

Подпись под нижнему краю: "Получи $200 от Хана!"

4. Турнир "Джигит" - 237*116 и 312*97

На баннере - азиат на лошади, за его спиной сидит хорошенькая девушка (возможны другие варианты отыгрыша этой же ситуации).

Подпись под нижнему краю: "$100 каждую неделю!"

10 лет назад
ellyked
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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