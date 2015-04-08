Здравствуйте! Требуется создать анимированные рекламные баннеры для интернет ресурса. 3-4 штуки самых популярных размеров (468х60, 160х400 и т.п.) Стоимость и портфолио.
Сделать 4 баннера
- срочно!
Нужно сделать 4 баннера для сайта казино casinohan.com.
Цены ваши. Сделать нужно сегодня!!
1. Подарок "Зомби-вечеринка", 210*210
На баннере должны быть какие-то мотивы из игрового слота Zombirthday (Зомбименины).
Подпись под нижнему краю: Крутите 10 фриспинов в Zombirthday!
2. Подарок "Дикая Охота", 210*210
На баннере должны быть какие-то мотивы из игры Wild Hunter (Дикий Охотник).
Подпись под нижнему краю: Накрутите бесплатно на миллион в Охотнике!
3. Баннер чемпионата "Дары Хана" - 312*125
На баннере - настоящий азиатский хан в полном антураже и рядом с ним (либо у него в руках) - много золота (это может быть сундук с золотом, золотые монеты в руках и так далее).
Подпись под нижнему краю: "Получи $200 от Хана!"
4. Турнир "Джигит" - 237*116 и 312*97
На баннере - азиат на лошади, за его спиной сидит хорошенькая девушка (возможны другие варианты отыгрыша этой же ситуации).
Подпись под нижнему краю: "$100 каждую неделю!"
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