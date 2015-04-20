Изготовить 3 баннера .swf по готовому ТЗ

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Завершен10 заявок204 просмотра

По единому сценарию необходимо изготовить 3 баннера: 240х400; 220х400; 200х300.

Сценарий (ТЗ) и технические требования прикрепляю.

Бренд-бук ТМ, имеющиеся изображения будут предоставлены после определения исполнителя.

Ждем предложений по стоимости и срокам работ

10 лет назад
oshpak
Олеся 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад
$6
6 дней
Отличный исполнитель! Работа была выполнена в указанный срок. Кирилл оперативно вносил все правки, всегда был на связи, и результат соответствовал высоким требованиям к качеству работы. Спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик. Отвечает быстро, правки адекватные и всегда на связи. Оплата была произведена вовремя и без задержек. Большое спасибо за работу, буду рад сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

MeriinKirill
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
10 лет назад

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