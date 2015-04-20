Нужно подготовить 5 разных уникальных картинок на основании 1 схемы помещения и 5 разных климатических систем. Похожий пример см. прикрепленный файл. - Итоговый.jpg Подробное Т.З. в прикрепленном файле. - КВ. - ...
Изготовить 3 баннера .swf по готовому ТЗ
По единому сценарию необходимо изготовить 3 баннера: 240х400; 220х400; 200х300.
Сценарий (ТЗ) и технические требования прикрепляю.
Бренд-бук ТМ, имеющиеся изображения будут предоставлены после определения исполнителя.
Ждем предложений по стоимости и срокам работ
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