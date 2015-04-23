Нужен баннер в карусель на ГC сайта www.pbsvyaz.ru Основная тематика баннера - надежные профессиональные радиостанции. Дизайн нужен без охранников, строителей, зверей и т.п. фото и штампов. Баннер будет не ...
Баннеры для продвижения Андроид приложения
Нужно 3 креатива, размеры - 1080х607, 640х100, 728х120, 320х50. Формат .psd и .ai
Креатив 1 - Посещай сайты анонимно, защити свои личные данные
Креатив 2 - Открывай заблокированные сайты, игры и приложения с региональными ограничениями
Креатив 3 - VPN Master - обеспечивает безопасность в сети и защиту личных данных
Ссылка на описание приложения на Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=free.vpn.unblock.proxy.vpnmaster_xsolla
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