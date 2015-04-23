Баннеры для продвижения Андроид приложения

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок216 просмотров

Нужно 3 креатива, размеры - 1080х607, 640х100, 728х120, 320х50. Формат .psd и .ai

Креатив 1 - Посещай сайты анонимно, защити свои личные данные

Креатив 2 - Открывай заблокированные сайты, игры и приложения с региональными ограничениями

Креатив 3 - VPN Master - обеспечивает безопасность в сети и защиту личных данных

Ссылка на описание приложения на Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=free.vpn.unblock.proxy.vpnmaster_xsolla

Android
10 лет назад
nikolay15
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Все было сделано в срок, согласно требованиям.
Спасибо, за мгновенную оплату) Всегда рад помочь, Николай)

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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