Нарисовать 4 баннера

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Завершен32 заявки371 просмотр

Нарисовать 4 баннера 720х290

Заявки без цен рассматриваться не будут!

10 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$24
1 день
Евгения справилась с работой великолепно. Работу выполнила очень быстро и качественно. Терпеливый, вежливый человек, который умеет выслушать критику без единого спора. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Мои рекомендации! Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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