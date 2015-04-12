Нарисовать 3 баннера

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Завершен27 заявок239 просмотров

Нарисовать 3 баннера. Для сайта http://www.2550344.ru/ - для слайдера

Использовать цвета с сайта поменьше красного. Можно синий цвет использовать.

баннер 1) Космология с перечислением видов ( есть уже на сайте инфа в баннере ) + добавить инфу общую о скидке

баннер 2) УЗИ

баннер 3) Урология

Вся и нфа что должно быть написано на баннере есть. может что то добить свое.

Ваш бюджет и сроки В РУБЛЯХ!

Спасибо.

10 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
10 лет назад
$11
3 дня
Замечательный специалист в своей области. Задачи выполнены в срок. Не пришлось вносит правок. Красивые баннеры, быстрое исполнение. Спасибо за работу. Обязательно обращусь еще. Рекомендую к сотрудничеству!)
Ирина - замечательный, вежливый заказчик, четко ставит задачу. Приятна в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие в будущем выполню новые проекты. Рекомендую всем фрилансерам, как ответственного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
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Была
3 часа назад
10 лет назад
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