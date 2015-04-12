Нарисовать 3 баннера. Для сайта http://www.2550344.ru/ - для слайдера

Использовать цвета с сайта поменьше красного. Можно синий цвет использовать.

баннер 1) Космология с перечислением видов ( есть уже на сайте инфа в баннере ) + добавить инфу общую о скидке

баннер 2) УЗИ

баннер 3) Урология

Вся и нфа что должно быть написано на баннере есть. может что то добить свое.

Ваш бюджет и сроки В РУБЛЯХ!

Спасибо.