Нарисовать 3 баннера. Для сайта http://www.2550344.ru/ - для слайдера Использовать цвета с сайта поменьше красного. Можно синий цвет использовать. баннер 1) Космология с перечислением видов ( есть уже на сайте инфа в баннере ...
Баннер на 3 клика
Нарисовать баннер в 3 клика с готовыми картинками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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