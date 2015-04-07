Баннер на 3 клика

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок183 просмотра

Нарисовать баннер в 3 клика с готовыми картинками.

10 лет назад
Ann_La
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Определенно рекомендую как ответственного и профессионального дизайнера!!! Быстрый выход на связь и реакция на каждое замечание практически мгновенно - позвонили закрыть проект невероятно быстро) Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь еще воспользоваться Вашими услугами! Спасибо!
Абсолютно доволен сотрудничеством и рекомендую без всяких сомнений.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад

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