Клевый, стильный и интересный баннер на ГС в карусель

Нужен баннер в карусель на ГC сайта www.pbsvyaz.ru

Основная тематика баннера - надежные профессиональные радиостанции.

Дизайн нужен без охранников, строителей, зверей и т.п. фото и штампов.

Баннер будет не на акцию, а на постоянку, поэтому нужен хороший, чтобы сделать один раз и навсегда.

Необходимые фото предоставим или сделаем в нужном ракурсе.

Предоплата 50\50

Срок - неделя.