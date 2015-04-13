Клевый, стильный и интересный баннер на ГС в карусель

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок237 просмотров

Нужен баннер в карусель на ГC сайта www.pbsvyaz.ru

Основная тематика баннера - надежные профессиональные радиостанции.

Дизайн нужен без охранников, строителей, зверей и т.п. фото и штампов.

Баннер будет не на акцию, а на постоянку, поэтому нужен хороший, чтобы сделать один раз и навсегда.

Необходимые фото предоставим или сделаем в нужном ракурсе.

Предоплата 50\50

Срок - неделя.

10 лет назад
nikolas2k
Николай 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
10 лет назад
$50
7 дней
Большое спасибо Алексею за работу. Все очень качественно, вовремя, всегда на связи. Несколько раз вносили правки в дизайн. Все оперативно и терпеливо. Обращусь еще.
Было приятно работать с Николаем. Толковые замечания по делу, предоставление всех необходимых материалов по проекту, быстрая оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
10 лет назад

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