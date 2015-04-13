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Клевый, стильный и интересный баннер на ГС в карусель
Нужен баннер в карусель на ГC сайта www.pbsvyaz.ru
Основная тематика баннера - надежные профессиональные радиостанции.
Дизайн нужен без охранников, строителей, зверей и т.п. фото и штампов.
Баннер будет не на акцию, а на постоянку, поэтому нужен хороший, чтобы сделать один раз и навсегда.
Необходимые фото предоставим или сделаем в нужном ракурсе.
Предоплата 50\50
Срок - неделя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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