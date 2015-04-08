Доработать спрайт

Добавить в этот спрайт http://zabotaovas.ru/design/zabota/images/labels.png лейб новинки по аналогии (желтый), доработанную сжать под веб без шумов и указать координаты

задача максимально сформулирована, прошу указать цену. Срок 2-3 часа.

оплата яд (на анонимные кошельки больше не переводят)