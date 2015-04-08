Доработать спрайт

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки236 просмотров

Добавить в этот спрайт http://zabotaovas.ru/design/zabota/images/labels.png лейб новинки по аналогии (желтый), доработанную сжать под веб без шумов и указать координаты

задача максимально сформулирована, прошу указать цену. Срок 2-3 часа.

оплата яд (на анонимные кошельки больше не переводят)

10 лет назад
ustasby
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
10 лет назад
$5
1 день
все ок
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
10 лет назад

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