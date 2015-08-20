Создать 300 картинок-баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен28 заявок297 просмотров

Для сайта на каждую страницу услуги необходимо создать картинки, пример во вложении, всего необходимо 300 картинок.

Присылайте примеры работ, сколько потребуется времени, и стоимость.

Спасибо!

10 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$150
10 дней
Анастасия- отличный дизайнер! Теперь сотрудничаем на постоянной основе
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать flаsh-баннер

    Необходимо создать flesh-баннер для сайта. Техзадание: - Баннер должен быть изготовлен c использованием Flash версии с 6 по 10.1 включительно. "- Для отслеживания кликов флеш-баннер должен содержать переменную ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер формата А1

    Рекламный баннер в спорт клубе. Тема: фитнес тур для похудения. Требование: баннер должен соответствовать корпоративному стилю http://www.pohudei-skorei.com/

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    Нарисовать 3 баннера. Для сайта http://www.2550344.ru/ - для слайдера Использовать цвета с сайта поменьше красного. Можно синий цвет использовать. баннер 1) Космология с перечислением видов ( есть уже на сайте инфа в баннере ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Самообновляющиеся картинки

    $50

    нужно 5 баннеров на сайт www.100euro.me размеры 726 х 392 надписи есть вышлю исполнителю. срок 2 дня. Тема картинок - финансы, спорт. баннеры статичные.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить слой на 200 изображений

    Есть 200 изображений (одинакового размера), нужно поверх каждого из них добавить еще одно изображение такого же размера, в качестве слоя.

    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать Flash баннер

    Нужен баннер . Размеры 900 на 120 px . Тема - Обучение и монетизация . Пример во вложении .

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад