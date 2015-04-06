Нарисовать баннер формата А1

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Закрыт20 заявок194 просмотра

Рекламный баннер в спорт клубе.

Тема: фитнес тур для похудения.

Требование: баннер должен соответствовать корпоративному стилю

http://www.pohudei-skorei.com/

10 лет назад
DmitriyYu
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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