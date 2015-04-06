Создать flаsh-баннер

Необходимо создать flesh-баннер для сайта.

Техзадание:

- Баннер должен быть изготовлен c использованием Flash версии с 6 по 10.1 включительно.

"- Для отслеживания кликов флеш-баннер должен содержать переменную clickTAG

on (release) {

if (clickTAG.substr(0,5) == ""http:"") {

getURL(clickTAG, ""_blank"");

}

}

Кнопка, связанная с кодом ActionScript, который содержит переменную clickTAG, должна постоянно находиться на самом верхнем слое.

Кнопка, связанная с кодом ActionScript, который содержит переменную clickTAG, должна распространяться на весь фрейм и применяться ко всем существующим фреймам.

Подробнее о добавлении переменной clickTAG по ссылке https://support.google.com/dfp_sb/answer/79268."

- SWF-файл не должен содержать прямой ссылки . URL ссылка для перехода предоставляется отдельно.

"- Flash-баннер обязательно должен сопровождаться заглушкой в формате GIF,JPG или PNG такого же размера и весом не более 50 Kb, на случай если у пользователя не установлена соответствующая программа просмотра Flash.

Все картинки должны быть сохранены в цветовой схеме RGB."

"- Flash-баннер не должен содержать кода, выполняющего функции, отличные от управления анимацией.

Запрещается взаимодействие баннера со страницей, с внешними сайтами, камерой, микрофоном, буфером обмена, работа с локальным хранилищем.

Запрещается применение техник затрудняющих анализ содержимого баннера."

Текст и лого отправим после договоренности с исполнителем.

Ждем информации по срокам. стоимости и образцы работ.