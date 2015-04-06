Рекламный баннер в спорт клубе. Тема: фитнес тур для похудения. Требование: баннер должен соответствовать корпоративному стилю http://www.pohudei-skorei.com/
Создать flаsh-баннер
Необходимо создать flesh-баннер для сайта.
Техзадание:
- Баннер должен быть изготовлен c использованием Flash версии с 6 по 10.1 включительно.
"- Для отслеживания кликов флеш-баннер должен содержать переменную clickTAG
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == ""http:"") {
getURL(clickTAG, ""_blank"");
}
}
Кнопка, связанная с кодом ActionScript, который содержит переменную clickTAG, должна постоянно находиться на самом верхнем слое.
Кнопка, связанная с кодом ActionScript, который содержит переменную clickTAG, должна распространяться на весь фрейм и применяться ко всем существующим фреймам.
Подробнее о добавлении переменной clickTAG по ссылке https://support.google.com/dfp_sb/answer/79268."
- SWF-файл не должен содержать прямой ссылки . URL ссылка для перехода предоставляется отдельно.
"- Flash-баннер обязательно должен сопровождаться заглушкой в формате GIF,JPG или PNG такого же размера и весом не более 50 Kb, на случай если у пользователя не установлена соответствующая программа просмотра Flash.
Все картинки должны быть сохранены в цветовой схеме RGB."
"- Flash-баннер не должен содержать кода, выполняющего функции, отличные от управления анимацией.
Запрещается взаимодействие баннера со страницей, с внешними сайтами, камерой, микрофоном, буфером обмена, работа с локальным хранилищем.
Запрещается применение техник затрудняющих анализ содержимого баннера."
Текст и лого отправим после договоренности с исполнителем.
Ждем информации по срокам. стоимости и образцы работ.
Заявки фрилансеров
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