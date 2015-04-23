Дизайн коллекции керамической плитки

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок224 просмотра

Необходимо отрисовать дизайн коллекции керамической плитки с французскими мотивами. Стоимость работ и сроки прошу указать в заявке.

10 лет назад
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$100
4 дня
Качественно, быстро, правки без проблем. Рекомендую Владимира как отличного, оперативного исполнителя.
С Сергеем очень легко работать. Всегда на связи, оперативно проверяет работу, с пониманием отнесся к форс мажорной ситуации. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать 300 картинок-баннеров

    Для сайта на каждую страницу услуги необходимо создать картинки, пример во вложении, всего необходимо 300 картинок. Присылайте примеры работ, сколько потребуется времени, и стоимость. Спасибо!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать flаsh-баннер

    Необходимо создать flesh-баннер для сайта. Техзадание: - Баннер должен быть изготовлен c использованием Flash версии с 6 по 10.1 включительно. "- Для отслеживания кликов флеш-баннер должен содержать переменную ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер формата А1

    Рекламный баннер в спорт клубе. Тема: фитнес тур для похудения. Требование: баннер должен соответствовать корпоративному стилю http://www.pohudei-skorei.com/

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    Нарисовать 3 баннера. Для сайта http://www.2550344.ru/ - для слайдера Использовать цвета с сайта поменьше красного. Можно синий цвет использовать. баннер 1) Космология с перечислением видов ( есть уже на сайте инфа в баннере ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Самообновляющиеся картинки

    $50

    нужно 5 баннеров на сайт www.100euro.me размеры 726 х 392 надписи есть вышлю исполнителю. срок 2 дня. Тема картинок - финансы, спорт. баннеры статичные.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить слой на 200 изображений

    Есть 200 изображений (одинакового размера), нужно поверх каждого из них добавить еще одно изображение такого же размера, в качестве слоя.

    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад