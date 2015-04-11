Анимированные баннеры для интернет-ресурса

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Завершен15 заявок217 просмотров

Здравствуйте!

Требуется создать анимированные рекламные баннеры для интернет ресурса.

3-4 штуки самых популярных размеров (468х60, 160х400 и т.п.)

Стоимость и портфолио.

10 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад
$21
2 дня
Отличный художник и дизайнер, спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик! Сотрудничеством я очень доволен. Рекомендую, как компетентного и вежливого заказчика!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад

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