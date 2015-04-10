Дизайн баннера

$20
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Завершен1 заявка133 просмотра

Есть сайт http://sadki-village.ru/ нужен наружный баннер 85х200 300точек, cmyk Тема рыбак, охотник, водоем , что ниб в этом духе. Текст: продажа участков в рыбацкой деревне в хуторе садки и номер тел.

10 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отлично, рекомндую
Приятно работать с Дмитрием. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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