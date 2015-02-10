artyway

Егор artyway

 
36 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Легко, красиво, качественно

По всем вопросам касательно сотрудничества пишите на почту – [email protected]

Приветствую, уважаемый Заказчик!

Меня зовут Егор, и я рад предложить Вам широкий спектр услуг по графическому дизайну – от логотипа до фирменного стиля компании, от дизайна Вашей визитной карточки до наружной рекламы.

Образование по профилю, постоянно развиваюсь в своей области. Занимаюсь дизайном уже более 13 лет, фрилансом – более 8ми.

За это время научился понимать желания Заказчика и работать на результат!

Готов выслушать Ваши идеи, помочь сформулировать задание или же угадать Ваше желание с помощью телепатии!

Легко, красиво, качественно.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Логотип для благотворительной организации
Качественный логотип, спасибо за участие в конкурсе.
Рекомендую
Ответный отзыв
dmitriicru
Дмитрий 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн баннера
Отлично, рекомндую
Приятно работать с Дмитрием. Рекомендую!
Ответный отзыв
AmerikAnka
Анна 
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Фирменный стиль для химико-биологической организации
Современно, динамично, стильно. Все мои пожелания были услышаны. Надеюсь продолжать работать в будущем.
Благодарю за сотрудничество. Всегда приятно работать с Анной.
Ответный отзыв
afedos
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Логотип
Сделано качественно, в оговоренные сроки. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Заказ прошел гладко. Мои самые лучше рекомендации Андрею как заказчику. Буду рад сотрудничать снова.
Ответный отзыв
tsarus
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Логотип для сайта авторазборка
Отличный дизайнер! Работа выполнена на 100%. Рекомендую!
Сотрудничеством с Дмитрием доволен на все 100%.
Ответный отзыв