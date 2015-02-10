Легко, красиво, качественно

По всем вопросам касательно сотрудничества пишите на почту – [email protected]

Приветствую, уважаемый Заказчик!

Меня зовут Егор, и я рад предложить Вам широкий спектр услуг по графическому дизайну – от логотипа до фирменного стиля компании, от дизайна Вашей визитной карточки до наружной рекламы.

Образование по профилю, постоянно развиваюсь в своей области. Занимаюсь дизайном уже более 13 лет, фрилансом – более 8ми.

За это время научился понимать желания Заказчика и работать на результат!

Готов выслушать Ваши идеи, помочь сформулировать задание или же угадать Ваше желание с помощью телепатии!

Легко, красиво, качественно.