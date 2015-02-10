Легко, красиво, качественно
По всем вопросам касательно сотрудничества пишите на почту – [email protected]
Приветствую, уважаемый Заказчик!
Меня зовут Егор, и я рад предложить Вам широкий спектр услуг по графическому дизайну – от логотипа до фирменного стиля компании, от дизайна Вашей визитной карточки до наружной рекламы.
Образование по профилю, постоянно развиваюсь в своей области. Занимаюсь дизайном уже более 13 лет, фрилансом – более 8ми.
За это время научился понимать желания Заказчика и работать на результат!
Готов выслушать Ваши идеи, помочь сформулировать задание или же угадать Ваше желание с помощью телепатии!
Легко, красиво, качественно.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
9
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Качественный логотип, спасибо за участие в конкурсе.
Ответный отзыв
Рекомендую
$20
10 баллов
9 лет назад
Отлично, рекомндую
Ответный отзыв
Приятно работать с Дмитрием. Рекомендую!
$100
10 баллов
9 лет назад
Современно, динамично, стильно. Все мои пожелания были услышаны. Надеюсь продолжать работать в будущем.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Всегда приятно работать с Анной.
$50
9 баллов
9 лет назад
Сделано качественно, в оговоренные сроки. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Заказ прошел гладко. Мои самые лучше рекомендации Андрею как заказчику. Буду рад сотрудничать снова.
$30
10 баллов
9 лет назад
Отличный дизайнер! Работа выполнена на 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Дмитрием доволен на все 100%.