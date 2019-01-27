Составить запрос в налоговую и получить ответ (Киев)

Бухгалтерские услугиЗакрыт5 заявок308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу получить от украинской налоговой официальный ответ на запрос по выбору варианта налогооблажения для фотографов и иллюстраторов, работающих на фотостоках.

Т.е. необходимо сформулировать запрос (черновой вариант готов), отправить в налоговую и получить ответ.

5 лет назад
artyway
Егор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад