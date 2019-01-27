Составить запрос в налоговую и получить ответ (Киев)

Хочу получить от украинской налоговой официальный ответ на запрос по выбору варианта налогооблажения для фотографов и иллюстраторов, работающих на фотостоках.

Т.е. необходимо сформулировать запрос (черновой вариант готов), отправить в налоговую и получить ответ.