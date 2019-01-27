Ведение бухгалтерии ИП с системой налогообложения УСН, ЕНВД удаленно.

- подготовка деклараций (ежеквартальные, годовые); стоимость нулевых отчетов 800 руб., с цифрами 1500 руб. подготовка полного комплекта документов для отправки через Почту России (подробные инструкции, описи вложения, конверты с точным адресом мифнс);

- подготовка платежных документов ( для оплаты через расчетный счет или наличными квитанция со штрихкодом) на оплату налогов; 250 руб./шт.

- расчет страховых взносов ИП за себя (без наемных сотрудников) в ПФР и ффомс, подготовка платежных документов; 250руб./шт.

- напомню Вам о сроках сдачи деклараций и оплаты налогов и взносов, чтобы избежать штрафов и пени за несвоевременную сдачу отчетности и просрочку платежей;

- заполнение деклараций 3-НДФЛ при продаже имущества для получения налоговых вычетов и уплаты налога. Исполнение в течение дня при наличии полного комплекта документов. 500 руб.

- подготовка первичных документов (счет,акт,накладная) от 50 руб./шт.(В зависимости от объема)

- кадровый учет (подготовка комплекта документов на приём и увольнение сотрудников. Рассчёт заработной платы, налогов и взносов с неё. Исчислю сумму пособий и больничных листов. Подготовим и сдадим отчётность в ИФНС и фонды. До 3-х сотрудников 1500 руб./месяц , более 3-х за каждого дополнительного сотрудника 400 руб.

Все бланки и документы актуальны, своевременное обновление программ.

Работаю как на постоянной основе, так и с разовыми клиентами.

Бухгалтерский учет ИП с моей помощью - реальная экономия денег и времени. Все сделаю за Вас! Пишите!

От Вас потребуется:

- предоставить список документов, которые необходимо будет заполнить и информацию для заполнения документов (регистрационные документы, кассовую отчетность и т. д. ).

- наличие адреса электронной почты, на который необходимо будет скинуть готовый пакет документов.

-Для заполнения декларации по УСН требуется выписка банка за год + основные данные по организации для заполнения титула

-Для заполнения декларации по ЕНВД требуется предоставить предыдущую декларацию или заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД + информация по виду деятельности + площади + территории муниципального образования, на которой ведется деятельность + основные данные по организации для заполнения титула